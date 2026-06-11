A Nobreza do Amor\nJendal faz uma ameaça velada a Kênia, e Chinua insiste que a princesa deve se afastar de Dumi. No ateliê, todas desconfiam do padre Viriato, sem saber que se trata de Carrapato. Dumi afirma a Chinua que acabará com a vida de Jendal, caso o rei aja contra Kênia. Fátima e Miguel se emocionam ao ver Salma agradando Fuad. Jendal anuncia a Chinua que está procurando uma nova esposa. Fortunato tem uma crise de ciúmes de Maria Helena. Tonho afirma a Niara que Jendal não se aproximará de Alika. Chinua revela a Kênia os novos planos de Jendal.\nCoração Acelerado\nZilá é eleita a nova presidente do Grupo Amaral, e Alaorzinho se desespera. Naiane se incomoda ao encontrar pertences de Agrado na casa de João Raul. Cinara e Palhares se envolvem novamente. Irene desconfia do comportamento de Walmir. Agrado se irrita ao receber um suposto recado de João Raul, e decide responder ao cantor. João Raul procura Agrado. Alaor e Alaorzinho flagram Ronei e Zilá.