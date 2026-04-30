A Nobreza do Amor\nMr. Jones cede às ameaças de Akin e Ladisa, que exigem o cancelamento do casamento com Kênia. Casemiro afirma a Mirinho que o deserdará caso o filho faça algo contra Tonho novamente. Com a ajuda de Burak, Ladisa e Akin se livram de Mr. Jones. Kênia e Jendal exigem que Mr. Jones seja encontrado para o início da cerimônia de casamento. Kênia descobre que Mr. Jones sumiu e acaba desmaiando. Mr. Campbell acredita que Mr. Jones desistiu de seu compromisso, sem saber que o homem foi rendido pelo povo de Batanga. Jendal ordena que Mr. Campbell seja preso.\nCoração Acelerado\nZilá confronta Xavier sobre um possível encontro com Leandro, e o homem nega. Naiane se incomoda com o sucesso do selo Romântica. Ronei cumprimenta Agrado e Eduarda pela carreira. Após as audições, Malvino e Laurinha são escolhidos para cantar no álbum, mas o rapaz declina em lealdade a Alaorzinho. João Raul comenta com Walmir sobre sua aproximação com Irene. Laurinha conta a Naiane que cantará no álbum de Agrado e Eduarda. Naiane é barrada na entrada do camarim de João Raul, e se revolta. Alana Matos propõe investir na carreira de Agrado e Eduarda.