A Nobreza do Amor\nMundica chantageia Mirinho. Caetana se surpreende quando Mundica afirma que irá ao baile do Grêmio com Mirinho. Tonho descobre que foi Mirinho quem pegou a maleta e denuncia o rapaz a Casemiro. Mundica pede perdão a Casemiro. Mirinho provoca Tonho e afirma que conquistará Lúcia/Alika. Virgínia se incomoda ao saber que Lúcia/Alika trabalhou em seu vestido com Teresa. Cinar confessa a Soliman que o estado de saúde de Omar é crítico. Mirinho desiste de cumprir sua promessa de levar Mundica ao baile. Virgínia exige que Dôra expulse Lúcia/Alika e sua família da festa do Grêmio.\nCoração Acelerado\nBara sugere que Ronei visite Nora. Alaor faz uma proposta de trabalho para Walmir. A proposta de Janete para a compra do bar é recusada, e Palhares se oferece como investidor. Alaor pede Marcela em noivado. Ronei seduz Zilá, e Alaorzinho nota. Ribamar se apresenta a Agrado e Eduarda como produtor musical. Naiane se declara para João Raul.