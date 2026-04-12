A Nobreza do Amor\nBotelho afirma que as joias de Alika e Niara não são as mesmas que foram roubadas em São Paulo, e inocenta as duas. Virgínia se revolta, e Diógenes desconfia. Lúcia/Alika diz a Diógenes que merece ouvir desculpas de Virgínia. Burak inventa para Jendal que o navio de Soliman foi atacado por piratas. Dumi comenta com Akin que teme a resistência de Soliman na prisão. Mirinho decide cobrar o dinheiro do suborno que Botelho aceitou. Miguel volta atrás e decide alugar a casa para Lúcia/Alika iniciar seu novo negócio. Diógenes repreende Virgínia. Geralda deduz que Onildo está interessado em Vera/Niara, e Belmira se decepciona. Omar desperta, e Chinua e Çinar comemoram. Salma vê Tonho e Lúcia/Alika juntos.\nCoração Acelerado\nAlaor e Zuzu conversam entrosados, enquanto Marcela e Malvino se sentem excluídos. Alaorzinho e Naiane armam contra a inauguração do bar de Janete. Valéria repreende Ana por ter aproximado Sol de Eduarda. Zilá se incomoda ao ver Ronei com Cinara. Janete confronta Alaorzinho. Leandro fala com Eduarda sobre Agrado. Palhares aponta que Janete fica tocada na presença de Alaorzinho. Zilá sonda Cinara sobre sua relação com Ronei. Naiane decide se arriscar a cantar com João Raul para agradar os fãs do casal. Agrado fala sobre Leandro para Eduarda, sem saber dos sentimentos da amiga. Naiane toma um chá para ajudá-la a cantar, e Laurinha se preocupa.