Já lhe falei dos urubus. Você pode pensar que a história é a mesma, mas não é. Há desdobramentos. Como sei que aprecia história que não dá lição nem prega moral, vou lhe contar a continuidade do que anda se passando com esses catartídeos que orbitam meu prédio e até fazem moradia nele.\nUm casal até fez ninho e tirou filhotes acima do meu apartamento. Na verdade, era um casal, porque um dos cônjuges, que deduzo ser a varoa, morreu outro dia, numa tragédia. Talvez, por ainda não conhecer direito os perigos do ambiente urbano. Ela pousou num cabo de alta tensão, bem aqui em frente, ao lado do transformador. Eu chegava da padaria e a vi assentada olhando para mim. Não estava espantada. Já era habituada comigo. Várias vezes, o casal assentava-se no gradil do terraço, esticando e encolhendo o pescoço, olhando-me ao computador. Primeiro, com o olho de um lado; depois, com o outro. Acho que urubu, se olhar de frente, vê a coisa dobrada. Para desfazer a ambiguidade, usa essa técnica de olhar com um olho e conferir com o outro. Não sei se me procuram por amizade ou por carne vencida. De qualquer forma, são acostumados a me ver. Ficaram lerdos e até quase posso passar a mão na cabeça deles e chamar de meu louro, como eu fazia, na infância, com um papagaio.