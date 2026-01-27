Antes mesmo do som do trio elétrico tomar conta das ruas, o carnaval fora de época em Goiânia já começou. Ele se anuncia nos ateliês, nas máquinas de costura, nas franjas, nos brilhos e nos cortes estratégicos que transformam o abadá em algo único. Longe de ser apenas um uniforme ou ingresso para a festa, a peça virou expressão de estilo, identidade e criatividade de quem vai cair na folia.\nA transformação acompanha uma mudança clara no comportamento dos foliões. “Antes, a busca era só por intervenções que tirassem a forma padrão do abadá. Hoje, o desejo vai muito além: é deixar a peça charmosa, valorizando curvas, silhuetas e compondo um look completo com maquiagem e acessórios”, explica Rogélia Pinheiro, gerente do Clube de Costura, projeto institucional do Mega Moda Shopping.\nEm uma cidade onde o calor pede roupas leves e o carnaval se vive majoritariamente nas ruas, a customização passou a fazer parte do ritual da festa. “O abadá deixou de ser apenas um passaporte para a diversão. Ele se tornou uma forma de expressão e identidade. A maneira como cada pessoa transforma essa peça diz muito sobre como ela quer participar dessa grande festa”, afirma Rogélia.