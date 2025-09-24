Estreias\nUma Batalha Após a Outra\nEUA, 2025. Direção de Paul Thomas Anderson. Com Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor. Comédia de ação, 2h42. Livre, legendado e dublado. Buriti 6, dubl., às 15h30 e 21h. Cine Ritz 2, dubl., às 14h, 17h e 20h (quinta e sexta, legendado). Cineflix Aparecida 2, dubl., às 15h, 18h10 e 21h20. Cinemark Flamboyant 2, leg., às 21h45 (quarta, às 21h40). Cinemark Flamboyant 5, dubl., às 19h40 (segunda, terça e quarta), e leg., às 19h50 ((exceto segunda, terça e quarta). Cinemark Flamboyant 8, dubl., às 14h, 17h20 e 20h50 (sábado e domingo, às 14h, 17h20 e 20h45). Cinemark Passeio 3, às 14h, 17h30 e 20h30 (quinta, às 13h50, 17h10 e 20h30 (quinta; sábado, às 13h45, 17h15 e 20h35; domingo, às 13h45, 17h10 e 20h30). Cinemark Passeio 6, dubl., 21h30 (exceto quinta e sábado), e leg., às 21h30 (quinta e sábado). Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 13h45, 17h e 20h15. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 20h. Kinoplex Goiânia 4, leg., às 14h10, 17h20 e 20h30. Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 15h e 20h30. Bob Ferguson é um ex-revolucionário que sai da aposentadoria para enfrentar a missão mais importante de toda a sua vida: resgatar a sua filha. Tendo vivido a juventude como integrante de um grupo de guerrilha, agora a sua fracassada vida o atinge em cheio com frustrações e tristezas quando o mais cruel de sua longa lista de inimigos retorna após passar 16 anos desaparecido e resolve sequestrar a garota. Diante de tamanha urgência, ele reúne seus antigos companheiros e embarca em um implacável desafio em que precisará correr contra o tempo para salvar quem ele mais ama.