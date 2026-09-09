A Academia Brasileira de Cinema anunciou as seis produções nacionais que seguem na disputa para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2027. São eles: A Natureza das Coisas Invisíveis, A Fabulosa Máquina do Tempo, Feito Pipa, Nosso Segredo, Vicentina Pede Desculpas e 100 Dias. Competiam nesta segunda etapa da seleção outros nove filmes. O longa selecionado será anunciado em 16 de setembro. A cerimônia do Oscar será realizada no dia 14 de março de 2027.\nBaseado na história real narrada por Amyr Klink no livro Cem Dias Entre Céu e Mar, 100 Dias conta a histórica travessia realizada pelo navegador em 1984, quando ele se tornou a primeira pessoa a cruzar o Atlântico Sul em um barco a remo, partindo da Namíbia em direção a Salvador. O longa é dirigido por Carlos Saldanha e protagonizado por Filipe Bragança, que interpreta Amyr Klink. Philippine Leroy-Beaulieu, Felipe Camargo e João Vitor Silva também estão no elenco.