-Academia da Virginia (1.3401661)\nA academia da influenciadora Virginia, localizada às margens da BR-153, próximo ao shopping Flamboyant, terá uma área exclusiva para mulheres treinarem glúteos. Outra novidade é uma mensalidade especial de 37 dias para compensar o período menstrual.\nEm um vídeo publicado no stories de seu instagram, Virginia explicou sua decisão. “Normalmente a gente desanima de ir para academia por vários motivos. A gente fica estressada, mais cansada, ou às vezes tem vergonha de colocar uma roupa de academia por conta do absorvente”, disse.\nNa publicação, a influenciadora explicou que a mensalidade será de 37 dias porque os sete dias adicionados que já estão pagos, não serão perdidos. “Você terá sete dias a mais e se você não vier aqui nos sete dias durante seu período menstrual, você terá esses sete dias para vir depois”, explica.