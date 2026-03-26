A Academia Goianiense de Letras (AGnL) completa 21 anos em 2026 e celebrou a data na noite de quinta-feira (26), em um evento especial na sede da Asmego (Associação dos Magistrados do Estado de Goiás). O auditório Presidente Des. Clenon De Barros Loyola recebeu apresentações musicais, entregas de troféus e homenagens, além de uma exposição de livros de autores goianienses. “O evento foi um momento cultural para homenagear não só a AGnL, mas a cidade de Goiânia”, comenta a presidente Marislei Brasileiro.\nNomes como Jaime Câmara Júnior, presidente do Grupo Jaime Câmara (GJC), Lêda Selma, presidente da Academia Goiana de Letras (AGL), Andréa Luísa Teixeira, presidente da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás (Aflag), a desembargadora Elizabeth Maria da Silva, a secretária Estadual de Cultura, Yara Nunes foram os homenageados da solenidade. “O Câmara Júnior está conosco e nos apoia muito antes da AGnL existir e tem papel fundamental na nossa estruturação”, comenta Marislei.