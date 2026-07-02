O acampamento tradicional que atravessa sete décadas e três gerações, organizado pela empresária Liliane Lobo nas areias do Rio Araguaia, espera receber mais de 100 convidados e oferecerá spa e alta gastronomia. A estrutura montada na praia leva o nome de “Toca da Loba” e é restrita a familiares e amigos de longa data.\nA gente recebe em média, agora na minha temporada, 100, 120 pessoas. Mas são famílias, os filhos, as amigas dos filhos, os tios, as tias e os amigos. E aí a gente monta um spa com duas massagistas e organiza uma programação com quatro bandas no final de semana”, contou ao POPULAR.\nDe acordo com a empresária, o projeto deste ano surpreende pela logística de lazer com um bar de vinhos, gastronomia de alto padrão e a programação musical.\nEsse ano a Help Bar vai fazer os drinks lá para a gente, que vai ser bem legal. Vamos ter apresentações musicais com o grupo SambaBOOM, Rodrigo Melo DJ, Estrelas do Araguaia. Teremos um buffet japonês, a churrascada feita pelo meu parceiro Thiago BBQ e uma paella na praia”, disse Liliane Lobo.