Com uma tradição que atravessa sete décadas e três gerações, a empresária Liliane Lobo mantém vivo um dos acampamentos mais exclusivos e sofisticados das areias do Rio Araguaia. Montada anualmente entre maio e setembro, a estrutura na praia leva o nome de "Toca da Loba" e foge do modelo comercial, sendo restrita a familiares e amigos de longa data.\nUnindo o rústico da palha e do eucalipto ao requinte da alta gastronomia e de uma decoração autoral que se tornou a marca registrada da família em Goiás, o local se tornou um refúgio nas férias. Ao POPULAR, a empresária explicou que prefere manter a decoração orgânica.\nLá é tudo muito natural. Eu gosto de tudo muito rústico, do jeito que era antigamente: tudo na palha e no eucalipto tratado (tudo legalizado). Não gosto de estrutura metálica ou tendas de plástico; quero que fique integrado à natureza", ressalta.