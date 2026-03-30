Em quase quatro décadas de carreira, Adriana Esteves revive uma mesma personagem de forma inédita com Cibele, uma das protagonistas da série original Globoplay Os Outros, cuja nova temporada estreia no dia 9 de abril, com liberação de quatro episódios por semana, sempre às quintas. “A série foi a primeira vez que segui com uma personagem. Fazer três temporadas de uma mesma obra contribuíram muito para meu crescimento pessoal e profissional”, afirma a atriz.A temporada mantém intensidade dramática e ritmo eletrizante com múltiplos conflitos, iniciando com a decisão de Cibele de recomeçar a vida fugindo do Rio de Janeiro com Marcinho (Antonio Haddad). O trabalho das equipes de caracterização e figurino da obra ajudam a imprimir as marcas da personalidade e o momento dos personagens, sendo a transformação de Cibele um ponto alto: ela surge com o cabelo curto e mais escuro. “É um corte que ela faz em casa, na tentativa de se esconder e proteger. Não há vaidade”, explica a caracterizadora Anna Van Steen.Fragilizado após um acidente, o filho de Cibele e Amâncio (Thomas Aquino) concorda em fugir escondido com a mãe, deixando tudo para trás, inclusive Lorraine (Gi Fernandes) e o filho. Em posse da mala com dinheiro que era de Sergio (Eduardo Sterblitch), passam a usar documentos falsos: agora são Teresa e Pedro.“Essa série me deu presente essa relação mega afetuosa, respeitosa, amorosa com esse ator lindo que é Antonio, um apaixonado pelo ofício. Um companheiro para todas as horas!”, afirma Adriana. “Aprendi e sigo aprendendo com cada encontro que esse projeto me proporciona, com cada experiência vivida coletiva e individualmente. Toda jornada é individual e coletiva, e o time que assina essa série é um time que me emociona fazer parte”, complementa Antonio Haddad.Logo no início da temporada, Cibele teme ser encontrados por Tavares (Cadu Fávero) e sabe que tem uma dívida com Raquel (Letícia Colin), que a ajudou para que ela pudesse fugir com Marcinho. Por conta de um acidente na estrada, acabam conhecendo Roberto (Lázaro Ramos) e Marta (Mariana Lima), novos moradores de uma cidade do interior que os abrigam em casa.Original Globoplay, o formato de Os Outros já foi vendido para os Estados Unidos (Anonymous Content), Alemanha (ndF) e Grécia (Alpha TV). Produzida pelos Estúdios Globo, Os Outros é criada e escrita por Lucas Paraizo, com colaboração de Flavio Araujo, Bruno Ribeiro e Claudia Gomes. Direção artística de Luisa Lima, direção de Lara Carmo, produção de Mauricio Quaresma, produção executiva de Lucas Zardo e direção de gênero Dramaturgia de José Luiz Villamarim.