A programação cultural em Goiânia ganha fôlego renovado esta semana a partir da sexta-feira, com dois eixos centrais na música e no teatro. De um lado, o aguardado retorno de Ney Matogrosso à capital, com um show que revisita diferentes fases de sua trajetória e reafirma sua força cênica; de outro, a comédia Casa, Comida e Alma Lavada, que chega ao Teatro Goiânia em apresentação única, apostando no humor. A produção é estrelada pelos atores Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello. A programação conta ainda com artes visuais, incluindo a chegada da Bienal Itinerante ao MAC Goiás e a abertura da exposição de Helena Vasconcelos no Museu de Arte de Goiânia, além de shows que passam pelo rock alternativo e pela cena indie contemporânea. Confira os destaques e divirta-se:\nTerça-feira (3)\nBienal Itinerante