A reação de influenciadores ao fim das bets no Brasil virou motivo de piada nas redes sociais neste sábado (26). Vídeos de criadores de conteúdo lamentando a proibição das plataformas foram reunidos em uma thread no X (antigo Twitter) pelo usuário Steve Banannon, que batizou a sequência de "Coletânea de choro de influencers com o fim das bets".\nA lista reúne nomes como Jon Vlogs, Luqueta, Davi Brito e Rico Melquíades, que publicaram vídeos criticando a medida. Entre os argumentos, aparecem a defesa da liberdade para apostar, comparações com outros tipos de vício e reclamações sobre os impactos da decisão na renda de quem trabalha com publicidade para as plataformas.\nO desespero virou prato cheio para os internautas. "Acabou a farra dos influenciadores digitais que divulgam bets, agora vão ter que trabalhar", escreveu um usuário.