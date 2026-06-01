A Nobreza do Amor\nAkin e Ladisa temem a aproximação entre Dumi e Kênia. Jendal finge para Kênia que não conhece nenhum Robert. Viriato se surpreende quando Belmira revela que Carrapato não deixou a igreja. Fortunato alerta Manoel sobre Mirinho. Tonho tem um sonho com um guerreiro de Batanga. Vera/Niara, Maria Helena e Dôra dão início às atividades escolares em Barro Preto. Ladisa convence Akin de que a paixão de Dumi por Kênia os coloca em risco. Manoel beija Ana Maria. Tonho acusa Mirinho diante de Manoel. Akin exige que Dumi escolha entre o movimento e sua paixão por Kênia.\nCoração Acelerado\nJanete anuncia a Agrado que revelou ao delegado tudo sobre a morte de Jean Carlos. Eduarda se anima para que Agrado desmascare Naiane diante de João Raul. Chega o dia da festa Canta Centro-Oeste. Ana Castela vai ao programa de Palhares Leite. Zilá se desespera ao ver que dormiu na casa de Ronei, e cede novamente às chantagens de Cinara. Agrado consulta Leandro sobre revelar a verdade de seu passado com João Raul. Irene pede que Gael se afaste de Naiane. Alaorzinho se irrita ao não conseguir contato com Agrado e Eduarda. Agrado e Eduarda estranham o comportamento de Osmar. Agrado consegue contato com Leandro, e consegue chegar a Bom Retorno. Leandro descobre que Naiane armou para afastar Agrado e Eduarda da cidade.