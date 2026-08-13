Ao assumir Agrado em Coração Acelerado (Globo), Isadora Cruz encontrou uma personagem que a levou por caminhos ainda pouco explorados em sua trajetória. Cantora, compositora e musicista, a protagonista da trama de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento aproximou a atriz do universo sertanejo e da cultura do Centro-Oeste, além de ampliar seus recursos como intérprete.Com o final da novela, marcado para esta sexta-feira (14), Isadora faz um balanço da experiência em bate-papo com a reportagem. “A Agrado me apresentou a um universo inteiro da música sertaneja, me aproximou da cultura do Centro-Oeste e me ajudou a compreender ainda mais a potência das narrativas brasileiras”, afirma a atriz. “Ela me ensinou muito sobre sonhos, sobre a coragem de acreditar neles e, principalmente, sobre o trabalho necessário para que eles se tornem possíveis.”Cantar foi outro desafio. Apesar de gostar de música, Isadora precisou se preparar para viver uma artista de palco diante das câmeras. “Acho que ser artista é estar em constante movimento, sempre buscando novos recursos dentro de nós mesmos para dar voz, corpo e verdade a personagens tão diferentes”, diz. “Foi um trabalho que ampliou meus recursos como atriz e me transformou de muitas maneiras.”Como protagonista da novela, ela também enfrentou uma rotina intensa de gravações, estudo e preparação. “Ser protagonista de uma obra aberta é um desafio muito grande, principalmente em termos de logística, ritmo, estudo, dedicação e tempo”, comenta. “É preciso estar inteiramente disponível para uma história que está sendo construída enquanto é apresentada ao público.”A recepção à personagem, segundo Isadora, foi um dos pontos altos da novela. Ela conta que percebeu uma relação afetiva do público com Agrado, além da torcida pelos romances dela com Raul (Filipe Bragança) e até com a amiga Duda (Gabz). “Receber esse retorno é sempre emocionante, porque significa que o trabalho conseguiu atravessar a tela e criar uma conexão verdadeira com as pessoas”, avalia.Sobre as especulações a respeito de uma suposta insatisfação da equipe e do elenco com atrasos dela nas gravações, a atriz preferiu não alimentar o chamado “disse-me-disse”. “Meu compromisso sempre foi entregar o meu melhor para o público, para os diretores, para a equipe e para a empresa”, afirma. “Uma obra dessa dimensão só existe a partir do esforço e da dedicação de muitas pessoas.”Com o fim das gravações, Isadora pretende descansar e se reaproximar da família. A atriz diz que quer recuperar o tempo dedicado ao trabalho e voltar a atenção para a vida pessoal antes de definir os próximos projetos. “Após um trabalho tão longo e exigente, acho importante ter esse momento de recolhimento, de pausa e de reconexão comigo mesma”, conta.Discreta em relação à vida pessoal, Isadora também deve ter mais tempo para aproveitar o relacionamento com Lucas Pinheiro, esquiador alpino brasilo-norueguês e campeão olímpico de slalom gigante masculino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026. “O Lucas é um namorado excepcional, incrível, e estamos vivendo uma fase muito bonita da nossa relação”, afirma a atriz.Os dois compartilham valores e planos para o futuro, mas preferem viver a relação sem antecipar decisões. A mudança de Lucas para o Rio de Janeiro aproximou a rotina do casal, o que já fez os fãs questionarem se vem casamento por aí. “Conversamos sobre os nossos planos e olhamos juntos para os objetivos de futuro, mas também procuramos viver plenamente o presente”, desconversa ela.Durante o período em que mantiveram um relacionamento à distância, confiança, diálogo e respeito foram fundamentais, segundo a atriz. Para ela, uma relação saudável também pressupõe espaço para que cada um siga sua própria trajetória. “Acho importante que uma relação permita que as duas pessoas continuem crescendo individualmente, ao mesmo tempo que constroem algo juntas”, ensina.