O filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, recebeu mais uma honraria neste sábado (27). O Prêmio Lihuén de Melhor Filme Ibero-americano, criado pela Academia de Artes Cinematográficas do Chile, destaca o melhor longa-metragem produzido em países da região ibérica -onde português ou espanhol são línguas predominantes.\nA produção brasileira superou 13 títulos, incluindo "El Eco", de Tatiana Huezo (México), "El Jockey", de Luis Ortega (Argentina), "La Infiltrada", de Arantxa Echevarría (Espanha) e "Revoluçao (sem) Sangue", de Rui Pedro Sousa (Portugal).\nA premiação da obra estrelada por Fernanda Torres e Selton Mello acontece uma semana após conquista do título de melhor filme do ano, o Grand Prix Fipresci, eleito pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica.\nO longa, também vencedor de uma estatueta no Oscar, já contabiliza mais de 60 prêmios desde sua estreia no Festival de Veneza do ano passado, de onde saiu com o prêmio de melhor roteiro. Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em drama.