Se no BBB 7, Diego Alemão e Alberto Cowboy viviam uma rivalidade bastante comentada, no BBB 26 foi ainda pior com Ana Paula Renault. Entrevistado por Ana Maria Braga no Mais Você (Globo), o eliminado do jogo com mais de 67% dos votos contou que as tretas na primeira edição não passam nem perto dos embates que ele teve no reality atual.“O Alemão, apesar de estarmos em lados opostos no BBB 7, uma semana antes de eu sair daquela edição, a gente dividia o mesmo quarto. Era um antagonismo diferente, não existia inimizade. Com a Ana Paula eu nem cheguei a ter amizade”, comentou.No bate-papo, Cowboy voltou a tocar na tecla de que o jogo dela é esse: espezinhar a vida dos demais participantes. Porém, ele foi o único que conseguiu desestabilizar a oponente ao mencionar o pai dela em uma discussão. “Em momento algum falei da família dela. Ela sempre vinha com argumentos e usava o que a gente falava a favor dela. Eu quis cutucar, mas não quis cavar uma expulsão. Poderia ter peitado, mas preferi fechar a porta e não bater de frente”, afirmou ele ao relembrar o dia que Ana Paula foi para cima dele no quarto. Apesar de tudo isso, ele conta que sai com “energia boa” e que foi “uma vitória ter voltado a participar”. “Prefiro ser lembrado como vilão do que não ser lembrado”, comentou. RalaO apresentador do BBB 26 Tadeu Schmidt fez referência à primeira passagem de Alberto Cowboy no reality durante o discurso de eliminação do brother e usou a fala “rala, Cowboy” para anunciar a saída do veterano.Em 2007, quando o programa estava no comando de Pedro Bial, o mineiro foi eliminado em uma votação recorde escutando as mesmas palavras da boca do jornalista. O discurso se tornou marco histórico do programa.“O Alberto é um redemoinho no meio da rua sob um céu sem nuvens, azulzinho. Deixa eu usar um provérbio de origem oriental que tantas vezes foi citado aí dentro: ‘prego que se destaca merece martelada’. Com 85% dos votos, o prego que se destacou hoje... Rala, Cowboy”, declarou o apresentador.Bial, porém, não criou a frase icônica. Durante o confinamento, Cowboy se envolveu romanticamente com a participante Bruna Tavares, que conquistou o terceiro lugar no reality. Natural de Taió, SC, a jovem era discreta e tranquila e não queria se expor de forma sexual no programa. Diversas vezes durante o confinamento, quando ela achava que Cowboy estava ultrapassando certos limites, ela soltava a frase “rala, Cowboy” para que o brother se afastasse.O termo virou “meme” dentro da casa e a edição do programa chegou a fazer VTs brincando com a fala da sister que, no final, foi imortalizada na história do reality.