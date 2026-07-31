Prepare o gogó para cantar junto de Alcione neste sábado (1º), na Arena Multiplace. Uma das vozes mais poderosas e marcantes do samba, a artista está em celebração pelos 50 anos de carreira e traz um show repleto de hits para Goiânia. “Ai de mim se deixar meus maiores sucessos de fora. A galera não perdoa”, garante aos risos a artista em entrevista ao POPULAR.\nAos 78 anos, Marrom, como é carinhosamente chamada, tem uma galeria de sucessos vasta, distribuídos entre 40 álbuns: Não Deixe o Samba Morrer, que se tornou uma espécie de hino para os sambistas, O Surdo, Sufoco, Figa de Guiné Nem Morta, Você Me Vira a Cabeça, A Loba, Vou Festejar, Meu Ébano, Mulher Ideal, Garoto Maroto e Estranha Loucura são apenas alguns deles.\nPara o show em Goiânia, Alcione responde que músicas não vão faltar para o público. “Os hits, aquelas que os fãs gostam de cantar junto com a gente”, garante. “Mas também adicionamos novidades, algumas surpresas. Faixas que nem sempre fazem parte da minha discografia, mas que adoro cantar”, destaca.