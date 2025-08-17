Quem vê a pequena Maria Luiza, de 6 meses, sendo amamentada pela mãe, a bancária Myllena Fonseca Barbosa de Oliveira, de 30 anos, nem imagina a preparação por trás desse momento. “Fizemos um curso que foi crucial para esse processo. Meu esposo e nossas famílias participaram, o que ajudou bastante. Na maternidade, ele se lembrava de tudo que foi ensinado e me apoiava na hora de colocar para mamar”, relata. Esse apoio, segundo especialistas, é fundamental para que a mãe se sinta motivada e segura durante o aleitamento.\nApesar de ainda não ter estipulado uma data para o desmame, Myllena acredita que deve ser um processo natural, respeitando tanto a mãe quanto o bebê. “Não defini um prazo; acredito que os sinais de quando devemos parar virão naturalmente”, explica. Entidades de saúde recomendam aleitamento materno exclusivo até os seis meses. Após a introdução de alimentos complementares, a amamentação pode se estender até os 2 anos ou mais, conforme a escolha da família.