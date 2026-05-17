O abacate nunca foi humilde. Por décadas, ocupou lugar ambíguo na alimentação brasileira. Popular nas vitaminas com leite e açúcar, o fruto carregou fama de excessivamente calórico em um período em que gordura era sinônimo de pecado nutricional. Hoje, a lógica mudou. Reabilitado pela ciência alimentar, o abacate passou a frequentar saladas, cardápios fitness e estratégias de nutrição esportiva. Mais recentemente, pesquisadores começaram a investigar seu potencial em áreas como recuperação muscular, modulação do estresse e prevenção de processos inflamatórios.\nA pneumologista pediátrica Nathalia Alfaix, de 36 anos, nunca precisou aderir à tendência. O hábito de consumir a fruta veio da infância e permaneceu na rotina adulta. “A vitamina e a salada com abacate saciam muito mais”, observa. Para equilibrar o custo calórico, ela ajusta o restante da refeição: menos arroz, carne mais magra, e o abacate entra na salada com tomate, cebola e limão. No lanche, quando vira vitamina, o carboidrato cede espaço. “Ele também é uma ótima opção de sobremesa saudável que inclusive ofereço para as crianças com um pouco de mel. Bem melhor do que oferecer balinhas ou pirulitos”, ressalta.