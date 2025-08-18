Felipe Bressanim Pereira, conhecido na internet como Felca, conquistou fama nacional com o vídeo "adultização", em que critica a erotização de crianças nas redes sociais.\nO conteúdo ultrapassou os 40 milhões de visualizações e se tornou o grande divisor de águas em sua trajetória digital. Mas a verdade é que o influenciador já vinha acumulando virais muito antes, explorando de forma bem-humorada fenômenos da internet que iam de tutoriais de maquiagem a receitas inusitadas.\nCom 6,27 milhões de inscritos em seu canal no YouTube e nada menos que 18 milhões de seguidores no Instagram, Felca consolidou-se como uma das vozes mais populares entre os criadores de conteúdo brasileiros. Seu estilo mistura humor ácido, improviso e uma capacidade certeira de transformar tendências digitais em sátira.\nJustiça determina quebra de sigilo de email que enviou ameaças de morte contra Felca