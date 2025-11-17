Alexandre Pires se emociona ao cantar 'Se Deus Me Ouvisse', canção de Chitãozinho & Xororó (Reprodução/Gshow)\nNo programa ‘Viver Sertanejo’ do último domingo (16), da TV Globo, Alexandre Pires se emocionou ao cantar 'Se Deus Me Ouvisse', canção de Chitãozinho & Xororó, e dedicou a música à Goiatuba.\nEssa música é muito importante para mim e para minha família. Quero dedicá-la ao município de Goiatuba, Uberlândia e Indiara”\nO programa, que é apresentado por Daniel e vai ao ar após o Globo Rural, recebeu o sambista e a dupla Luiz Cláudio & Giuliano, que recentemente anunciou a separação. Na edição, Alexandre Pires falou dos anos que morou na cidade goiana.\nMorei em Goiatuba por quase 3 anos. Foi uma época difícil. Vivíamos naquela condição e superávamos as barreiras. Meus pais vendiam roupas e viajavam o interior todo, desde Itumbiara até Mineiros, Jataí, Rio Verde, Santa Helena e Goiatuba. Vendiam roupa em toda aquela região. Eles fizeram amizades fortes na cidade de Goiatuba e resolveram viver lá. Fomos morar num bairro muito simples, sem asfalto, e foi lá que começou nosso cercamento com a música sertaneja”, contou.