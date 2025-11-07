O Viver Sertanejo da manhã deste domingo (9) exibe a primeira parte do encontro entre a dupla Luiz Cláudio e Giuliano e o músico Alexandre Pires, dono do projeto Pagonejo Bão, que mistura pagode com sertanejo. Gravado antes do anúncio da separação da dupla, o episódio ganha agora um tom de homenagem a uma parceria que marcou a música sertaneja com composições que foram regravadas por artistas como Leandro e Leonardo, Crysthian e Ralf, Bruno e Marrone, entre outros.\nCom a recepção de Daniel, o programa relembra os primeiros passos dos artistas. Giuliano, paraense criado em Maringá, recorda as origens humildes e o início precoce: “Comecei com 5 anos de idade junto com meus pais, que eram músicos. Fazíamos shows em circos e parques de diversões. Aos 16 anos, vim para São Paulo cantar na noite”.