Os dias estão cada vez mais secos e quentes, mas você sabia que, além de beber bastante água, usar umidificadores e realizar lavagens nasais, uma alimentação equilibrada pode garantir que esses períodos sejam menos desconfortáveis? Confira como utilizar a alimentação a seu favor para passar por esses períodos da melhor forma possível. Dica 1: para garantir uma hidratação extra, invista em frutas ricas em água, como melancia, melão, mamão, morango, abacaxi, kiwi, laranja. Dica 2: invista em legumes ricos em água como pepino, chuchu, alface, tomate. Que tal fazer uma salada e incluí-los? Dica 3: água de coco pode ser uma boa pedida, além de ajudar a repor eletrólitos perdidos no suor e em atividades físicas, é uma delícia, não é mesmo? Pode ser consumida sozinha ou utilizada como base em smoothies com frutas e sucos. Dica 4: evite consumir alimentos muito salgados e ultraprocessados, pois eles favorecem a retenção hídrica, que é comum nessas épocas. Dica 5: leve sempre com você uma garrafinha de água e aumente o consumo acima do seu habitual. Quanto menos água você bebe, mais seu corpo retém líquidos para garantir hidratação. Portanto, ao contrário do que alguns pensam, beber mais água não te deixará mais inchado, mas sim te ajudará a desinchar. Caso você tenha dificuldade de beber água, fazer águas saborizadas pode ajudar. Nesses casos, você pode adicionar rodelas de limão ou laranja, hortelã, gengibre para deixá-la ainda mais refrescante e atrativa. Não se esqueça de caprichar no gelo e de higienizar as frutas, principalmente se for colocar as rodelas com a casca.Dica 6: se não tiver nenhuma contra-indicação, invista em chás diuréticos como hibisco, cavalinha e verde para diminuir a retenção. Mas atenção: consuma-os com moderação e capriche na hidratação para não causar desidratação.Dica 7: movimente-se. Fazer exercícios melhora a circulação e ajuda a diminuir a retenção. Dica 8: beba leite. Você sabia que o leite pode auxiliar na hidratação? Sim, é isso mesmo, além de uma boa quantidade de água em sua composição, ele contém eletrólitos. Como o tempo está mais quente, fazer vitaminas com leite, frutas e gelo pode ser uma excelente opção. Dica 9: faça refeições leves. Evite comer alimentos muito gordurosos, pois no tempo quente e seco a digestão está mais lenta. Fazer refeições menores pode ajudar. Inclua frutas no café da manhã e lanches intermediários e salada de folhas e legumes crus nas refeições principais. Peixes e peito de frango são opções de proteínas mais leves e de fácil digestão.Dicas extras: cuidado com bebidas esportivas, deixe essas bebidas para atletas e amadores que transpiram bastante nos treinos ou pessoas que estão com algum problema de saúde como diarreias e vômitos. Esses repositores têm uma quantidade maior de eletrólitos e beber sem orientação e em grandes quantidades pode causar danos à sua saúde. Portanto, se você é sedentário, risque essa opção da sua lista. Cuidado com a forma como você armazena os alimentos e fique de olho se for comer fora de casa. O calor intenso favorece mais facilmente o crescimento de bactérias e fica mais fácil você adquirir uma infecção alimentar que entre outros sintomas, gera vômitos e diarreia, agravando ainda mais o quadro de desidratação.