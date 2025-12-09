"É uma alegria saber que, de alguma forma, Deus me escolheu para servir tantas famílias nesse tempo tão especial”, diz a cantora Aline Barros sobre sua apresentação desta quinta-feira (11), às 20 horas, em Goiânia. Uma das maiores cantoras da música cristã do País, ela é a grande atração do Natal do Bem 2025, que ocupa o Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) com programação cultural gratuita até o mês de janeiro.\nDezembro é tomado pelo espírito natalino e na casa de Aline não é diferente. Nos últimos dias, a artista deu um spoiler da sua decoração temática deste ano, algo que os fãs sempre aguardam para conferir. Ela destaca, no entanto, que o Natal tem um significado muito maior para ela e a família. “É o tempo em que o amor de Deus ganha forma diante dos nossos olhos. É quando lembramos que o céu se aproximou da terra através de Jesus e esse é o maior presente que poderíamos receber”, destaca.