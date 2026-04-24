Entre acordes de viola e silêncios cheios de história, Almir Sater e Gabriel Sater dividem mais do que o palco: compartilham um legado que ganha vida diante do público. Neste sábado (25), Centro de Convenções da PUC Goiás , a turnê Pai e Filho transforma a música em ponte entre passado e presente, em um encontro raro que emociona pela simplicidade e pela força das raízes.\nA apresentação integra uma extensa agenda que prevê mais de 60 shows pelo Brasil e pelos Estados Unidos. Após passagens de sucesso por capitais como São Paulo e Rio de Janeiro em 2025, o projeto segue conquistando diferentes públicos com sua proposta sensível e afetiva.\nNo palco, o espetáculo se constrói como um diálogo entre gerações. Almir Sater traz a força da tradição da viola caipira, instrumento que ajudou a consolidar ao longo de mais de quatro décadas de carreira. Já Gabriel Sater imprime novas nuances, explorando sonoridades contemporâneas sem abrir mão da essência herdada.