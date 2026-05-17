-VIDEO_MARILIA_ALOK (1.3411095)\nO DJ Alok emocionou o público ao prestar uma homenagem à cantora Marília Mendonça durante sua apresentação na noite deste sábado (16). O espetáculo ocorreu no Parque de Exposições Agropecuárias, durante o terceiro dia da Pecuária de Goiânia (assista ao vídeo acima).\nEm suas redes sociais, o prefeito Sandro Mabel elogiou a performance tecnológica e destacou a importância de eventos desse porte para a capital.\nO show do Alok na Pecuária foi um daqueles momentos que ficam na memória. Uma multidão reunida, famílias aproveitando juntas e um espetáculo de luzes com drones que mostrou, no céu, todo o amor pela nossa cidade e pela nossa eterna 'Rainha da Sofrência', Marília Mendonça", publicou o prefeito.\nNo perfil oficial da Pecuária de Goiânia, internautas celebraram o tributo à artista.