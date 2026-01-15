O Altas Horas deste sábado, dia 17, celebra quase quatro décadas de carreira de Bruno e Marrone e promove um encontro da música brasileira, reunindo diferentes gerações e gêneros em torno do sertanejo. Além da dupla, Serginho Groisman recebe Enzo Rabelo, filho de Bruno; Breno Ferreira, sobrinho de Marrone; Diego e Victor Hugo; Hungria; Yasmin Santos e Zé Vaqueiro.No palco do Altas, Bruno e Marrone interpretam sucessos como Que Pescar Que Nada, Doce Desejo, Vida Vazia, Por Um Minuto e Choram as Rosas. A dupla também compartilha histórias da própria trajetória, incluindo a escolha do nome artístico e a relação construída ao longo dos anos. “Não somos irmãos de sangue, mas somos irmãos de fé”, define Marrone.A edição é marcada por encontros musicais, alguns inéditos: Bruno e Marrone cantam Filho Pródigo com Enzo Rabelo; 24 Horas de Amor com Breno Ferreira; Facas com Diego e Victor Hugo; Dormir na Praça com Hungria; Apenas Um Sorriso com Yasmin Santos; e Boate Azul com Zé Vaqueiro.Os convidados também falam sobre suas trajetórias e as influências do sertanejo em suas formações musicais. Hungria, natural do Distrito Federal, explica como a proximidade com Goiânia contribuiu para sua relação com o gênero. Yasmin Santos, do Guarujá, no litoral paulista, comenta que o sertanejo não era predominante na região onde cresceu, mas destaca Marília Mendonça como uma de suas principais referências. Diego e Victor Hugo, que celebram 15 anos de carreira, relembram o início em outros gêneros, especialmente o pagode, antes da consolidação no sertanejo. Já Enzo Rabelo e Breno Ferreira representam a nova geração influenciada pelo legado familiar e artístico. TrajetóriaAntes da fama, Bruno trabalhava na farmácia do pai, mas passava o tempo todo cantando e tocando violão. O sonho de ser cantor era alimentado desde a infância, quando aos seis anos aprendeu as primeiras notas. Decidido a seguir carreira, ele formou dupla com o primo Ricardo.O projeto Vinícius e Ricardo acabou não dando certo. A virada aconteceu ainda na época escolar. Bruno conheceu Leonardo que o apresentou a Marrone. Depois disso, começaram a tocar em bares e lançaram o primeiro LP em 1994. O principal sucesso do trabalho era Dormi na Praça.Já José Roberto, conhecido como Marrone, desde os 12 anos tocava nos bailes da fazenda onde trabalhava com o pai. A primeira dupla foi formada com o irmão Valdir. Eram Régis e Ronaldo. Não deu certo. Depois, ele fez parte das bandas de nomes conhecidos como Matão e Monteiro. Diferentemente de Bruno, que é goianiense, Marrone nasceu no interior de Goiás, em Buriti Alegre.Na carreira, colecionam prêmios, como o Grammy Latino de 2002. O Altas Horas tem apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados depois de BBB 26.