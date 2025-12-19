O Altas Horas celebra o Natal promovendo encontros entre músicos de diferentes gerações, que compartilham histórias afetivas ligadas à data e apresentam feats inéditos. Entre os convidados, está a Orquestra Sinfônica de Heliópolis — a primeira do mundo formada em uma comunidade — que se apresenta também em um momento especial ao lado do Coral de Heliópolis.Daniel participa e comenta sua relação com o Natal, tradicionalmente marcado por grandes reuniões familiares. “A gente prioriza estar todo mundo junto. E, se forem todos, brincando, dá umas 40, 50 pessoas”, conta. No palco, o cantor divide canções com outros artistas e protagoniza encontros musicais, como Estou Apaixonado, ao lado de Dilsinho, e Adoro Amar Você, com Vitor Kley. Daniel canta ainda Saudades da Minha Terra ao lado do pai, José Camillo.Dilsinho relembra Natais numerosos e animados, reflexo de uma família extensa. “Meu pai tem 14 irmãos, minha mãe tem 15. É um Natal de 80 a 100 pessoas, com karaokê e todo mundo cantando”, diz. Já Vitor Kley fala da importância dos avós como símbolos da data em sua família e sobe ao palco para interpretar O Sol. Wanderléa revisita memórias da infância em uma família igualmente numerosa, e comenta as transformações ao longo dos anos, com parentes morando fora do País ou em outras cidades. Entre suas apresentações está a canção É Preciso Saber Viver.Samuel Rosa e Luiz Caldas se encontram em uma homenagem musical a Lô Borges, interpretando Dois Rios. Luiz Caldas conta que hoje passa o Natal em Salvador, em celebrações mais intimistas, enquanto Samuel Rosa relembra uma história curiosa e bem-humorada que marcou um de seus Natais. Samuel e Serginho Groisman, amigos de longa data, celebram a amizade ao subirem juntos ao palco para interpretar Resposta.O casal Jane e Herundy traz sua história de amor, iniciada na década de 1960 e oficializada com o casamento em 1970. Juntos, eles interpretam o clássico Não Se Vá.O Altas Horas tem apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados depois da exibição da novela Três Graças.