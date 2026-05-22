O Altas Horas deste sábado (23) celebra o reencontro entre Xande de Pilares e o Grupo Revelação. Os artistas voltam a dividir palco após 11 anos ao anunciarem recentemente a turnê Tá Escrito, em que apresentam ao público sucessos das quase três décadas de trajetória no samba e no pagode, e que atravessaram gerações.Criado nos anos 1990, o Grupo Revelação alcançou projeção nacional na década seguinte, período em que Xande esteve à frente dos vocais. Em 2014, Xande optou por seguir carreira solo e se consolidou no samba, enquanto o Revelação seguiu em atividade e hoje tem nos vocais Jhonatan Alexandre, o Mamute, sobrinho do próprio cantor. Em conversa com Serginho Groisman, entre lembranças e histórias curiosas, os integrantes também relembram momentos marcantes da carreira, desde a escolha do nome do grupo até episódios inusitados com fãs. No palco, o grupo apresenta sucessos como Tá Escrito, Clareou, Grades do Coração, Samba de Arerê e Só Vai de Camarote. A homenagem ao samba reúne ainda convidados ligados à história e à influência do gênero, e fãs tanto de Xande quanto do Grupo Revelação. Caetano Veloso fala sobre sua relação com o samba e comenta a presença do Grupo na trilha sonora de sua família. “Meus filhos cresceram loucos por eles, ouvindo as músicas todas, botando no rádio do carro”, conta. Ao lado do grupo, ele participa de apresentações de Sina e A Lua de Tieta, além do encontro com Alexandre Pires em Desde que o Samba é Samba.Céu também relembra a influência do samba em sua formação musical, principalmente devido aos pais, que sempre escutaram o ritmo, e participa da apresentação de Deixa Acontecer. Já Salgadinho relembra momentos do início da carreira em que cruzou com o Grupo Revelação e o define como um símbolo da força do ritmo: “Quando o samba dá aquele respiro assim, parece que é um vulcão em erupção, e o Revelação é essa erupção que o samba deu”. No palco, ele participa das apresentações de Retalhos de Cetim e Compasso do Amor. Alexandre Pires protagoniza momentos de emoção ao homenagear Caetano Veloso, a quem chama de “orixá da música brasileira”, e agradece pela contribuição do artista à música nacional. O cantor também exalta o Grupo Revelação e seu impacto no gênero: “O Revelação, quando surgiu, virou uma página do nosso samba e pagode”. Ao lado do grupo, Alexandre interpreta Coração Radiante e Talvez. O Altas Horas tem apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados, depois de Quem Ama Cuida.