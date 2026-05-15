O Altas Horas deste sábado (16) presta homenagem a uma das bandas mais importantes da história do rock nacional: Barão Vermelho. Na edição, Serginho Groisman reúne integrantes do grupo e convidados que também marcaram a música brasileira para compartilhar histórias e celebrar a trajetória da banda com sucessos que atravessam gerações.Barão Vermelho Formação Original foi uma das bandas que ajudou a consolidar o rock nacional, nos anos 1980. No palco, Frejat, Dé Palmeira, Guto Goffi e Maurício Barros relembram a criação da banda e os bastidores da primeira edição do Rock in Rio, em 1985. “No Rock in Rio, a gente nunca tinha visto nada daquilo em tecnologia. Éramos uns garotos e fizemos um show grande dentro de um dos maiores festivais do mundo. Aquele momento foi importante para consolidar o rock nacional. Depois disso, surgiram grupos, como os metaleiros”, explica Frejat. Os músicos também exaltam Cazuza, destacando sua importância para a música brasileira e revelando histórias sobre sua personalidade.A banda interpreta clássicos como Menor Abandonado, Bete Balanço, Vem Quente que Eu Estou Fervendo, Por que a Gente É Assim? e Pro Dia Nascer Feliz, além de receber músicos ligados a sua trajetória e à turnê Barão Vermelho Encontro – Formação Original, como o guitarrista Fernando Magalhães; Cezinha, irmão do percussionista Peninha; Rafael Frejat, filho de Frejat; e Jhusara, ex-Trio Ternura, nos backing vocals. O programa também homenageia Luiz Sérgio Carlini, considerado um dos maiores guitarristas do rock nacional e falecido no último dia 7, ao relembrar sua passagem pelo palco da atração.Entre os convidados, Samuel Rosa recorda o impacto que a banda teve em sua formação musical. “Lembro das primeiras vezes que escutei no rádio, eu já tinha banda e pensava ‘que caminho maravilhoso para o rock brasileiro’. Nós já tínhamos rock, mas era meio MPB, e eles vieram com referências em The Who, Rolling Stones, e flertando com Rita Lee, Tutti Frutti”, conta. O cantor interpreta Puro Êxtase em homenagem ao grupo. Já Ana Cañas fala sobre sua ligação afetiva com o Barão e com Cazuza. “Foi a primeira banda de rock que eu ouvi”, diz, antes de cantar Por Você.Rogério Flausino também participa da homenagem e lembra a influência do Barão Vermelho para as bandas que surgiram depois. “Esses caras foram com facão na frente abrindo caminho pra gente passar depois”, comenta. Ao lado do irmão, Wilson Sideral, ele apresenta O Poeta Está Vivo, em tributo a Cazuza.A edição recebe ainda Arnaldo Antunes, que interpreta Não Me Acabo, e Larissa Luz, que canta Todo Amor que Houver Nessa Vida e relembra a importância da banda em sua juventude em Salvador, atribuindo a responsabilidade pelo interesse no violão. “Eles me deram coragem para tocar”, afirma.A edição também resgata entrevistas, apresentações históricas e memórias da relação da banda com o programa ao longo dos anos. O Altas Horas tem apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados.