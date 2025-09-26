Neste sábado (27), o Altas Horas presta uma homenagem a Marília Mendonça, marcando os quatro anos de saudade da cantora que transformou a música sertaneja e conquistou o coração do Brasil. O programa reexibe um compilado de momentos marcantes da artista no palco de Serginho Groisman, originalmente reunidos no especial exibido em novembro de 2021, logo após sua trágica partida.A trajetória de Marília no Altas começou em novembro de 2017 e seguiu com diversas participações. Entre elas, a de abril de 2018, quando, ao lado de Maiara e Maraísa, apresentou o projeto As Patroas, e destacou a importância de vozes femininas no sertanejo: “O que a gente vem conquistando era algo complicado (...), embora já tenhamos Roberta Miranda e Paula Fernandes, era difícil (...), e eu sentia falta de falar dos assuntos reais do dia a dia, de que a gente é traída”.Em suas entrevistas, Marília também revelava a conexão profunda entre vida e arte, contando que muitas das histórias que cantava vinham de experiências pessoais. O especial reúne ainda apresentações de sucessos que marcaram geração, como Infiel, Eu Sei de Cor, De Quem É a Culpa?, Ciumeira e Supera. Outras participações foram em 2019, já grávida de seu filho Léo Mendonça Huff; em 2020, durante a pandemia, em que concedeu entrevista remota; e retornando presencialmente em fevereiro de 2021, em sua última presença no programa.O Altas Horas tem apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados. Neste dia 27, excepcionalmente, o programa será exibido após a Faixa Combate, que transmite as duas últimas lutas da segunda edição do Spaten Fight Night.