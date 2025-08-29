O Altas Horas deste sábado (30) reúne grandes nomes da dramaturgia e do jornalismo, além de atrações musicais de destaque nacional e internacional. Entre elas, a banda Playing for Change, formada por músicos de rua de diversas partes do mundo, que apresenta no palco sucessos como Listen to the Music, Fly Like an Eagle e o clássico Stand By Me.Dilsinho completa o time musical com um medley de hits como Maravilha Te Amar e Cheia de Manias, além do sucesso Péssimo Negócio e uma versão especial de A Lenda, clássico de Sandy e Junior.Representando a dramaturgia, Juliana Paes, Maisa Silva e Reynaldo Gianecchini compartilham lembranças e reflexões sobre suas trajetórias. O programa celebra os 20 anos de carreira de Maisa, com um VT especial que relembra desde os primeiros passos como apresentadora mirim até papéis marcantes em novelas. “Além das expectativas que os outros projetavam para mim e para a minha carreira, sempre tive uma família muito parceira (...) meus pais sempre me perguntavam: ‘Você está feliz? É isso que você quer continuar fazendo?’”, destaca a artista.Gianecchini e Juliana relembram trabalhos em conjunto, como a estreia de ambos em Laços de Família e o reencontro em A Dona do Pedaço. “A gente começou junto, estreamos juntos. Nunca me esqueço o dia em que estava lá (...) sentado na escada, morrendo de medo, e lembro que ela chegou do meu lado, e sentamos os dois juntos ali (...). Isso foi em Laços de Família, uma das primeiras gravações (...), e depois foi muito gostoso esse reencontro em A Dona do Pedaço, já mais maduros”, relembra Gianecchini. O público confere ainda cenas marcantes dos dois nas novelas.Juliana Paes fala também sobre sua nova missão como rainha de bateria da Unidos da Viradouro no carnaval 2026: “O lugar que eu sou mais feliz é perto do samba”, afirma a atriz, emocionada ao comentar o enredo que homenageará o Mestre Ciça, ícone da bateria da escola.Já o jornalista Guga Chacra, que vive há 20 anos nos Estados Unidos e soma 13 de Globonews, relembra coberturas importantes de sua carreira e analisa a atual política de deportação no país: “É importante entender que os brasileiros que estão ilegais nos Estados Unidos são pessoas trabalhadoras (...), construíram família, tiveram filhos (...). Sempre houve o risco de deportação, mas se você não cometesse um crime, a questão ia para a justiça, havia um processo (...). Hoje, o cenário é diferente”, observa.O Altas Horas tem apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados depois da exibição de Estrela da Casa.