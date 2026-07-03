O Altas Horas deste sábado (4) celebra a banda Kid Abelha, uma das mais marcantes do pop rock brasileiro. No palco, Serginho Groisman recebe Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato para juntos relembrarem histórias e momentos marcantes do grupo. Também participam da edição Mel Lisboa, Malu Rodrigues, Lucas Lima, Duda Beat, Pedro Calais e Roberta Campos.Criado na década de 1980, o Kid Abelha volta aos palcos após mais de uma década com a turnê Eu Tive Um Sonho. O trio compartilha a trajetória, desde a origem do nome da banda até histórias com fãs e bastidores de capas de discos. “A gente nunca imaginou nem que ia ter uma carreira, quem dirá ser homenageado no seu programa que é um lugar que a gente amava vir”, comenta Paula Toller para Serginho. No programa, apresentam sucessos como Te Amo Pra Sempre, Na Rua, na Chuva, na Fazenda, Fixação, Garotos, Nada Sei e Alice.A homenagem reúne ainda artistas de diferentes gerações, que destacam a influência do grupo em suas trajetórias e interpretam canções acompanhados pela banda do programa. Mel Lisboa relembra a presença do Kid Abelha como trilha sonora de diferentes momentos de sua vida e participa da apresentação de Pintura Íntima. Roberta Campos e Duda Beat comentam a influência da banda em suas carreiras na música e interpretam, respectivamente, Grand’ Hotel e Como Eu Quero.Pedro Calais, vocalista da Lagum, reforça como o Kid Abelha inspira sua banda na busca por atemporalidade, e compartilha memórias afetivas ligadas a música Nada Por Mim, que apresenta no palco. Já Lucas Lima e Malu Rodrigues trazem histórias da infância – Malu, na verdade, até mesmo antes de nascer – relacionadas ao repertório do Kid Abelha. Lucas canta Eu Tive um Sonho, enquanto Malu Rodrigues participa de Lágrimas de Chuva.O Altas Horas tem apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados, depois de Quem Ama Cuida.