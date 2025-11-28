O Altas Horas estreia, neste sábado (29), uma fase de programas especiais dedicados a homenagear cidades brasileiras e suas identidades culturais. A primeira delas é São Paulo, a metrópole que não dorme, marcada pela diversidade, pela reinvenção e pelas múltiplas histórias que convivem diariamente. Em uma edição inteiramente dedicada à capital paulista, Serginho Groisman recebe artistas de diferentes estilos, trajetórias e regiões da cidade, ou que encontraram nela o ponto de virada de suas vidas.Entre os convidados estão nomes como Tom Zé, MC Daniel, MC Hariel, Demônios da Garoa, Simony, Supla, João Suplicy, Adriana Farias, Dexter, Adriana Lessa, Ton Carfi e Kell Smith. Juntos, eles representam bairros, vivências e gerações que ajudam a contar a história de São Paulo: da Zona Norte à Zona Leste, da Zona Sul às ruas do Centro, da Mooca ao ABC, passando também por quem chegou de outros Estados e fez da cidade seu lar artístico e afetivo.Ao longo do programa, os convidados compartilham lembranças e percepções sobre a capital. Tom Zé recorda o impacto transformador de ter chegado à cidade: “Na minha terra eu não era ninguém, e Caetano (Veloso) falou: ‘Vamos para São Paulo ver o que acontece com você’, e aconteceu!”. Outros comentam como a vivência nas ruas moldou sua linguagem e sua música: “Foi por intermédio do funk que eu consegui canalizar tudo o que eu via nas ruas: rap, forró, samba; tudo isso é São Paulo”, diz MC Hariel. Já Supla, celebra a essência plural da metrópole: “Acho maravilhoso essa mistura de pessoas, é o que faz essa cidade ser o que é”. Ele interpreta São Paulo, enquanto seu irmão João Suplicy homenageia Rita Lee com uma versão de Desculpe o Auê.Inspirados por essas memórias, os artistas interpretam clássicos ligados à cidade, reverenciam figuras marcantes da música paulistana e apresentam releituras que dialogam com a identidade cultural da capital, passando pelo samba, pelo funk, pela música popular brasileira, pelo rock e pelo gospel. As performances se entrelaçam com histórias pessoais que revelam como cada um deles se relaciona com a cidade, seja por origem, trajetória ou afeto.O Altas Horas tem apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados, depois da exibição da novela Três Graças.