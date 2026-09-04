O Altas Horas dedica as próximas edições à história do samba ao reunir no palco três de seus grandes representantes: Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho. O encontro, que será exibido em duas partes, nos dias 5 e 12 de setembro, celebra a trajetória do gênero a partir das histórias, memórias e músicas que atravessam as carreiras dos três artistas.A reunião acontece em um momento especial para o trio, que em 2026 se uniu pela primeira vez em uma turnê nacional, chamada O Maior Encontro do Samba. A série de shows percorre diferentes cidades brasileiras e tem formato de roda de samba, com Alcione, Jorge e Zeca compartilhando o palco e alternando vocais ao longo de um repertório que reúne mais de 30 músicas.No Altas Horas, Pretinho da Serrinha, que assina a direção musical e é responsável por organizar o repertório, conta que um dos maiores desafios foi escolher as canções que entrariam na turnê diante da quantidade de sucessos dos três artistas.A primeira parte do especial, neste sábado (5), reúne histórias sobre a relação dos artistas com o gênero: Jorge Aragão relembra sua atuação como compositor e fala sobre Malandro, seu primeiro samba gravado na voz de Elza Soares. Zeca Pagodinho recorda Camarão que Dorme a Onda Leva, música que chegou ao estúdio pelas mãos de Beth Carvalho, e que acredita ter sido o primeiro sucesso. Já Alcione apresenta Sufoco, canção escolhida a partir de uma lembrança de Zeca, além de interpretar Você Me Vira a Cabeça.O programa também recebe Seu Jorge, que compartilha memórias de família relacionadas ao samba e a sua relação com Alcione. No palco, ele interpreta Saudade Louca. E, pela profunda relação do samba com o carnaval, o especial conta ainda com as participações de Paolla Oliveira, Sabrina Sato e Taís Araújo, que conversam sobre suas experiências na avenida, a relação com os desfiles e a força dos sambas-enredo.O Altas Horas tem apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados, depois de Quem Ama Cuida