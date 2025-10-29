Cachoeira Almécegas (Reprodução/Site Pousada São Bento)\nUma viagem relaxante pode ser uma boa pedida para escapar da rotina durante fins de semana e feriados. Uma pesquisa feita pelo Booking.com, site de viagens focado em busca de acomodações, apontou que Alto Paraíso de Goiás é um dos melhores destinos para quem quer relaxar e cuidar da saúde.\nA pesquisa mostrou que cerca de 20% dos brasileiros buscam passeios para relaxar na natureza. Segundo a publicação, em pessoas de mais de 65 anos, esse número chega a 31%.\nAlgumas pessoas também disseram que preferem se reconectar com a natureza e consigo mesmo, para desligar da correria por alguns dias.\n-ENQUETE - Você acredita que viajar para lugares com natureza, pode ajudar a cuidar da saúde? (1.3330001)\nConheça as 10 melhores cachoeiras escolhidas por turistas de site especializado