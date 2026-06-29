Em Por Você, próxima novela das sete da TV Globo, Bela (Sheron Menezzes) encontra no professor e diretor pedagógico da escola dos filhos de Juli (Lucy Ramos) uma importante rede de apoio diante do momento desafiador que enfrenta após a morte de sua melhor amiga. Lucas (Amaury Lorenzo) é um homem honesto, sensível e dedicado, com verdadeira vocação para o ensino. Desde o momento do acidente que tira a vida da mãe das crianças, os acompanha ao hospital e os ampara quando recebem a notícia mais difícil de suas vidas. A partir de então, oferece à obstetra sua solidariedade e suporte no cuidado com eles, mantendo-se atento na rotina escolar e os ajudando a retomar as atividades após a perda. É nesse contexto que os dois se aproximam, unidos pelo vínculo de cuidado com os irmãos, e a afinidade crescente abre espaço para o surgimento de uma paixão.Por trás do olhar sereno e da postura acolhedora, Lucas carrega uma história marcada por uma perda traumática, assim como Bela. Anos antes, quando vivia em outro Estado, perdeu a esposa durante um episódio de violência. O ataque, cometido por um jovem, o impactou profundamente e trouxe à tona sentimentos de culpa e impotência que o acompanharam por um longo tempo. A dor, no entanto, transformou-se em propósito: desde então, passou a enxergar a educação como uma missão ainda mais urgente, determinado a apoiar jovens em formação para que não se percam pelo caminho. Essa decisão o levou a recomeçar no Rio de Janeiro, onde encontrou no trabalho e no convívio com seus alunos uma forma de reconstruir a própria vida.No convívio com o educador, também atravessado pela dor do luto, Bela passa, pouco a pouco, a ressignificar suas crenças e escolhas. Assim como Lucas, ela também colocou a vida afetiva em segundo plano ao longo dos anos. Após o término do noivado com Gabriel (Thiago Lacerda), desacostumou-se a compartilhar a vida a dois. Porém, diante das transformações que a atravessam, será levada a encarar suas emoções. Ao abrir o coração para um novo sentimento ao lado de Lucas, precisará equilibrar essa possibilidade com a reaproximação de Gabriel e os desafios impostos pela chegada inesperada dos filhos de Juli em sua vida.Produzida nos Estúdios Globo, Por Você é uma novela criada e escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, com colaboração de Cleissa Martins, Fausto Galvão, Mario Viana, Michel Carvalho e Nathalia Sambrini, e supervisão de texto de Glória Barreto. A obra tem direção artística de André Câmara, direção geral de Jeferson De e direção de Ana Paula Guimarães, Lúcio Tavares, Larissa Fernandes e Jully Irie. A produção é de Erika da Matta, a produção executiva de Lucas Zardo, e a direção de gênero de José Luiz Villamarim. A novela tem previsão de estreia em agosto.