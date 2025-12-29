Fundadores do Grupo Íz, com 7 operações e um hotel boutique em Goiânia (Reprodução / Forbes)\nO que começou como um sonho compartilhado entre dois amigos de infância se transformou em um grande império gastronômico no Centro-Oeste do país. Juntos, o chef Ian Baiocchi e o empresário Domingos Ávila comandam o Grupo Íz, que deve fechar 2025 com faturamento de aproximadamente R$ 89 milhões e expectativa de alcançar R$ 115 milhões em 2026. Atualmente, o grupo conta com sete operações e atende cerca de 50 mil clientes por mês em Goiânia, segundo a Forbes.\nO portfólio do Grupo Íz inclui casas com propostas variadas, mas unidas pelo mesmo padrão de qualidade. Entre elas estão a 1929 Trattoria, de cozinha italiana; o Grá, bistrô francês localizado na cobertura do prédio mais alto do centro-oeste; a sorveteria artesanal Alata; o Fulles Kitchen, focado em preparos na lenha; além do Íz Restaurante, carro-chefe do grupo.