-Vídeo (1.3412156)\nUma amizade de 50 anos entre a cabeleireira Marlene Ferro, conhecida como Dona Lenne, e sua cliente Vilma comoveu as redes sociais. O vídeo que narra essa trajetória foi publicado pelo salão de Lenne, localizado no Jardim América, em Goiânia, e mostra a rotina e o carinho entre as duas.\nNa gravação, a empresária conta que Vilma frequenta o local religiosamente todas as sextas-feiras. "Faça sol ou chuva, ela vem. Ela se senta, lava o cabelo e faz o penteado do jeitinho dela", narra Lenne.\nA publicação já soma 7,5 milhões de visualizações e mais de 14 mil comentários. O perfil do salão também destaca outras clientes fiéis, como Darcy, que frequenta o estabelecimento há 60 anos e é carinhosamente chamada de "a mais exigente".\nFilha que emocionou a web ao levar os pais para conhecer o mar ficou chocada com a repercussão do vídeo: 'Não imaginava'