“Existem muitas Anas, sim, mas existe uma essência que me acompanha desde o início”, diz a cantora Ana Carolina sobre sua trajetória de 25 anos na música. Neste sábado (14), Goiânia recebe uma celebração em forma de show e relembra os sucessos de uma das maiores vozes e compositoras da música brasileira. A turnê Ana Carolina - 25 Anas também apresenta ao público as canções do novo EP autoral, Ainda Já, depois de um hiato de inéditas da cantora. O show é às 19 horas, no Arena Multiplace, com ingressos a partir de R$ 90.\nA brincadeira com o seu nome e a palavra “anos” anuncia que suas diferentes fases são homenageadas no show. Com direção artística de Jorge Farjalla, o espetáculo é dividido em cinco atos: A História, A Paixão, A Memória, O Reencontro e A Celebração. A narrativa é quase cinematográfica, combinando música, elementos cênicos e projeções em LED, revelando no palco essas múltiplas “Anas” que marcaram sua carreira, desde a Ana Carolina intérprete potente à compositora sensível.