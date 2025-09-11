O fim de semana do Canto da Primavera 2025 – Mostra Nacional de Música de Pirenópolis, que começou na terça-feira (9) e segue até domingo (14), promete ser movimentado com a chegada das atrações nacionais. Ana Carolina, Xande de Pilares e Pato Fu devem atrair milhares de pessoas para a cidade histórica, que vive dias de festa em palcos espalhados pelas ruas de pedras. Na área do Cavalhódromo, que passa por reconstrução, foi montada uma estrutura que recebe os shows de maior porte.\nNesta sexta-feira (12), às 21 horas, o espaço recebe a cantora Ana Carolina, que comemora 25 anos de carreira com a turnê 25 Anas. No repertório, sucessos como Quem de Nós Dois, É Isso Aí e Encostar na Tua se misturam a faixas do EP Ainda Já. Dona de uma das vozes mais marcantes da MPB, a mineira deve fazer um show emocionante, capaz de reunir diferentes gerações.