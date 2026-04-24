O Altas Horas deste sábado (25) marca o retorno da exibição do programa após a novela Três Graças, devido ao fim do BBB 26. A ocasião ganha ainda mais relevância com uma edição dedicada às raízes do sertanejo, tendo Ana Castela como destaque da noite.A cantora participa com o projeto Herança Boiadeira Rodeio, gravado em 2025 na Festa do Peão de Barretos. Mais do que um registro musical, o trabalho é um tributo ao sertanejo raiz e às referências que moldaram sua trajetória. “Criei o Herança Boiadeira pra nunca deixar a minha essência morrer. Eu sou do interior, cresci na fazenda, ouvindo esses artistas com a minha família, com meu pai”, conta Ana, que decidiu revisitar os clássicos também como forma de apresentar o gênero às novas gerações.Para dividir esse momento, o programa reúne nomes que fazem parte da história do projeto e da música sertaneja: Sérgio Reis, Sula Miranda, Roberta Miranda e a dupla Lourenço e Lourival.No palco, os encontros musicais conduzem a noite. Ana Castela canta sucessos como Nosso Quadro, Pipoco, Olha Onde Eu Tô e Mamãe, Não Deixe Seu Filho Ser um Cowboy. Em momentos especiais, divide o microfone com convidados: com Sérgio Reis, canta Romaria; com Roberta Miranda, interpreta Vá com Deus; e com Sula Miranda, Rédeas do Possante. A dupla Lourenço e Lourival também emociona com Franguinho na Panela.Durante a conversa com Serginho Groisman, os artistas compartilham histórias curiosas e afetivas. Sérgio Reis, que neste ano completa 67 anos de carreira, relembra o início no rock antes de se consagrar no sertanejo. Sula Miranda comenta sua experiência na televisão, desde a época das Melindrosas, enquanto Roberta Miranda fala sobre novos projetos e sua participação em produções recentes. E a dupla Lourenço e Lourival celebra mais de 70 anos de trajetória artística e um repertório com mais de mil músicas gravadas.Ana, por sua vez, revela ainda influências mais recentes que marcaram sua formação, como Paula Fernandes e a banda Calypso, e comenta sua experiência ao gravar novos formatos audiovisuais, destacando o entusiasmo com os próximos desafios.O Altas Horas tem apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados, depois de Três Graças.