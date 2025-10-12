A cantora Ana Castela caiu enquanto se apresentava na noite de sábado (11), em São Paulo. Ana não escorregou: o que houve foi um encontrão involuntário com outra pessoa, que o levou ao chão.\nEla havia convidado o influenciador Odorico Reis ao palco, e, após se despedir dele o chamou de volta ao espaço. Nessa hora, os dois acabaram se trombando. A cantora precisou de ajuda para se levantar e continuou a apresentação, fazendo com que Ana fosse direto ao chão.\nTudo aconteceu com a presença na plateia de Zé Felipe, com quem ela supostamente está namorando --os dois posaram juntos em clima de romance, trocaram emojis de coração, e dizem não esconder nada de ninguém, apesar de não falarem com todas as letras que estão juntos.\nO cantor esteve no camarim antes da apresentação, e no mesmo dia postou mais um foto ao lado de Ana, em clima de namorico.