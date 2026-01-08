Imagine ficar preso no elevador com Ana Castela. Isso aconteceu com pelo menos dez pessoas durante o cruzeiro dela. A situação foi toda registrada por meio das redes sociais da boiadeira.\n-Ana Castela passa perrengue em elevador (1.3358744)\nEm determinado momento, o elevador, bastante cheio, para de funcionar. Então, apesar do susto, a artista começa a levar a situação na brincadeira para descontrair o momento tenso.\n"Estamos presos no elevador. A Bruna [amiga] está tremendo", disse ela, que também escreveu a palavra "SOS" no espelho.\n"Olha o tanto de gente. A balada, o after é aqui dentro", comentou em tom de piada.\nCantor Matheus, dupla de Kauan, mostra detalhes de hotel de luxo na Arábia Saudita que tem diárias de mais de R$ 20 mil\nMúsica inédita de Marília Mendonça sobre carnaval ganha data de lançamento