-VÍDEO: Ana Castela joga futevôlei com Leonardo em fazenda do cantor (1.3384243)
A cantora Ana Castela compartilhou nas redes sociais um momento descontraído ao jogar futevôlei com o cantor Leonardo na fazenda dele, em Goiás. Em vídeo publicado no Instagram, a artista aparece brincando com o sertanejo após vencer duas das três partidas disputadas.
Durante a gravação, Ana pergunta como foi para Leonardo perder para ela. "Foi terrível", respondeu o cantor em tom de brincadeira. A cantora ainda afirmou que ele só venceu a última partida porque ela deixou.
Além dos dois artistas, também participou do jogo o amigo de Ana Castela, o influenciador Odorico Reis.