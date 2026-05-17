A reta final da Pecuária de Goiânia domina a agenda cultural da semana, com apresentações de Natanzinho Lima, Ana Castela, Lauana Prado (foto), Raça Negra e outros nomes da música sertaneja e do pagode no Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia. O rock também ganha espaço com o reencontro da formação original do Rodox no Bolshoi Pub e com o espetáculo Pulse, da banda Echoes Pink Floyd, que celebra os 30 anos do álbum ao vivo do Pink Floyd. No humor, Tiago Raiz e Juju Raiz apresentam o stand-up Sem Sequelas. Confira os destaques da semana e divirta-se.\nTERÇA-FEIRA (19)\nLançamento\nO livro As theses de Thomaz de Almeida e Theodoro de Moraes – Os dois Primeiros Médicos Goianos Diplomados no Brasil, de Rildo Bento de Souza e Jales Guedes Coelho Mendonça, será lançado no dia 19, às 19h30, no Auditório Nabyh Salum, da Associação Médica de Goiás, no Órion Business. A obra resgata a trajetória dos dois primeiros médicos goianos formados no país e reúne pesquisa histórica sobre a medicina em Goiás.