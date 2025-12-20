A cantora Ana Castela levou os filhos do cantor Zé Felipe para passear e comer pastel em uma feira de Goiânia, na última sexta-feira (19). O momento em família, compartilhado por uma pastelaria nas redes sociais, aconteceu no condomínio Aldeia do Vale, na região leste da capital, e arrancou elogios dos internautas.\n-Webstories (1.3352555)\nNa imagem divulgada, a boiadeira aparece ao lado de Maria Alice, de 4 anos, fruto do relacionamento do sertanejo com a influenciadora Virginia Fonseca. No entanto, segundo a publicação, Maria Flor, de 3 anos, e José Leonardo, de 1 ano, também estiveram presentes.\nZé Felipe muda música dedicada à Virginia para citar Ana Castela\nLeonardo é surpreendido por Zé Felipe e Ana Castela durante show\nVirginia Fonseca diz que separação não é ação de marketing e que vai a show de Zé Felipe: 'Separados, mas sempre juntos'